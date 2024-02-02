Російські окупанти, незважаючи на колосальні втрати в живій силі та техніці, не відмовляються від своїх загарбницьких планів.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.

Жорстокі бої, зокрема, продовжуються на Авдіївському напрямку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», - повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Додамо, що Авдіївка перетворилася на місто-привид. Але, незважаючи на страшні ворожі удари, внаслідок яких багатоповерхівки перетворюються на попіл, тут досі залишаються місцеві мешканці.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що у Авдіївці ворог зміг додатково просунутися на 200 метрів у приватному секторі в районі вул. Соборної, а ще на 100 м - північніше промвузла, також у приватному секторі.

"Зеніт" - без змін. Але відчувається, що ворог накопичує сили для "остаточного вирішення питання", бо ця позиція не дає ворогу пролізти з Опитного на 9-й квартал. У Степовому розширилася сіра зона у напрямку центру села. Південніше та північніше (напрямок Бердичів) - позиційні бої», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у бік Новобахмутівки ворог зміг просунутися на 100 метрів. Також ворог просунувся у Первомайському. Біля карʼєру тривать бої.

За даними голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, за 1 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці.

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