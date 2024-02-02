Российские оккупанты, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, не отказываются от своих захватнических планов.

Согласно обновленным данным и Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Жестокие бои, в частности, продолжаются на Авдеевском направлении.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области», - сообщают в Генштабе ВСУ.

Добавим, что Авдеевка превратилась в город-призрак. Но, несмотря на страшные вражеские удары, в результате которых многоэтажки превращаются в пепел, здесь до сих пор остаются местные жители.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что в Авдеевке враг смог дополнительно продвинуться на 200 метров в частном секторе в районе ул. Соборной, а еще на 100 м – севернее промузла, также в частном секторе.

"Зенит" – без изменений. Но чувствуется, что враг накапливает силы для "окончательного решения вопроса", потому что эта позиция не дает врагу пролезть из Опросного на 9 квартал. В Степном расширилась серая зона в направлении центра села. Южнее и севернее (направление Бердичев) – позиционные бои», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, в сторону Новобахмутовки враг смог продвинуться на 100 метров. Также враг продвинулся в Первомайском. Возле карьера продолжаются бои.

По данным главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, за 1 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке.

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