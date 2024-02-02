Новий наліт дронів-камікадзе стався у ніч на 2 лютого, пише Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Згідно з повідомленням, у ніч на 2 лютого противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

«Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині», - підкреслили в Повітряних Силах ЗС України.

Загалом було знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

«Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені», - повідомили захисники неба над Україною.

Нагадаємо, потужні вибух під час атаки прогриміли у місті Кривий Ріг. Мешканці повідомляли, що у деяких районах зникли світло і вода.

Як з’ясувалося, внаслідок влучання ворожого дрону було знеструмлено більш ніж 40 тис абонентів. Зокрема, двох шахт.

Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню.

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