Новый налет дронов-камикадзе произошел в ночь на 2 февраля, пишет Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Согласно сообщению, в ночь на 2 февраля противник атаковал 24 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» по направлениям: Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – Крым.

«В частности, удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине», - подчеркнули в Воздушных Силах ВС Украины.

Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

«Кроме того, по меньшей мере, семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны», - сообщили защитники неба над Украиной.

Напомним, мощные взрывы во время атаки прогремели в городе Кривой Рог. Жители сообщали, что в некоторых районах исчезли свет и вода.

Как выяснилось, в результате попадания вражеского дрона было обесточено более 40 тыс абонентов. В частности, две шахты.

Под землей осталось более 100 рабочих. Часть из них уже поднялась на поверхность.

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