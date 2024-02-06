Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, россияне нанесли удары по Золочеву Богодуховского района.

В результате атаки разрушен трехэтажный отель.

«Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщины и мужчина. Также есть возгорание фасада магазина», – говорится в сообщении.

Идет ликвидация последствий ударов.

Напомним, что в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения из общин, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны оккупантов.

Оккупант постоянно применяет БПЛА, артиллерию и авиацию против мирных людей, уничтожает гражданскую инфраструктуру, жилые дома.

С начала этого года в более безопасные места из области переехали более 500 человек, в том числе 30 семей с детьми.

«Всем эвакуированным оказываем комплексную помощь и сопровождение на всех этапах: финансовую, медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную поддержку. При необходимости предоставляется бесплатное временное жилье», – сообщают в ОГА.

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