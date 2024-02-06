Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, в Подольском районе была убита женщина.

Тело 61-летней местной жительницы со следами удушения обнаружили в квартире.

Оказалось, что к жестокому преступлению причастен близкий человек погибшего – 58-летний родной брат.

Муж приехал к сестре накануне, попросил деньги, но получил отказ.

Услышав, что денег он не получит, мужчина задушил сестру.

«После содеянного он похитил из квартиры мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия и скрылся», – рассказали в полиции.

Но его удалось разыскать и задержать.

Известно, что он привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Следователи объявили ему о подозрении по п. 13, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное противоправное причинение смерти другому человеку по корыстным мотивам, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

Убийство в Подольском районе произошло в конце августа прошлого года. В настоящее время, как сообщают в полиции, досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Подольский районный суд для разрешения дела по существу.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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