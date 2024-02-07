Взрывы прогремели, в частности, в Харькове и Николаеве, пишет Politeka.net.
В Харьковской ОГА призывают людей оставаться в укрытиях.
«Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!», - говорится в срочном сообщении Харьковской ОГА.
Впоследствии в ОГА сообщили, что армия оккупантов нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.
Мониторинговые каналы сообщают, что были также осуществлены повторные пуски Х-22.
Воздушные силы также фиксируют движение ракеты на Киев с востока.
В телеграмм-канале «Николаевский ванек» сообщается, что Ту-22М3 с моря отработали.
«Остались мопеды (немного), угроза для Николаева (Корабельный район), ракеты с ТУ-95мс смещаются в сторону Черкасской области. Угроза по ракетам – Сумская, Полтавская, Черкасская, Киевская области», - предупреждают в канале.
Также сообщается о ракете в направлении Кривого Рога.
ОБНОВЛЕНО:
В Николаеве в результате атаки горит дом.
В то же время враг атакует еще и беспилотниками: продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга!
Кроме того, по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова.
Есть повреждения нежилой инфраструктуры.
В эту минуту – без пострадавших.
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