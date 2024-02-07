Российские захватчики сначала запустили по Украине ударные дроны, а затем совершили пуски ракет.

Взрывы прогремели, в частности, в Харькове и Николаеве, пишет Politeka.net.

В Харьковской ОГА призывают людей оставаться в укрытиях.

«Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях!», - говорится в срочном сообщении Харьковской ОГА.

Впоследствии в ОГА сообщили, что армия оккупантов нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

Мониторинговые каналы сообщают, что были также осуществлены повторные пуски Х-22.

Воздушные силы также фиксируют движение ракеты на Киев с востока.

В телеграмм-канале «Николаевский ванек» сообщается, что Ту-22М3 с моря отработали.

«Остались мопеды (немного), угроза для Николаева (Корабельный район), ракеты с ТУ-95мс смещаются в сторону Черкасской области. Угроза по ракетам – Сумская, Полтавская, Черкасская, Киевская области», - предупреждают в канале.

Также сообщается о ракете в направлении Кривого Рога.

ОБНОВЛЕНО:

В Николаеве в результате атаки горит дом.

В то же время враг атакует еще и беспилотниками: продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга!

Кроме того, по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова.

Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

В эту минуту – без пострадавших.

Последние новости Украины:

Россия ударила по Харькову черными "Шахедами".

Боец ВСУ срочно предупредил о новой подлости оккупантов.