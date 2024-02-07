Сильные взрывы в столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», - говорится в срочном сообщении.
Взрывы также раздаются в Киевской области.
Массированная ракетная атака на Украину со стороны российских захватчиков продолжается.
В воздушных силах предупреждают о возможных новых пусках ракет:
«Вероятные повторные пуски из Ту-95 из Каспия».
Также сообщается, что несколько крылатых ракет продолжают двигаться в направлении Киева, а также маневрируют в Хмельницкой и Львовской областях!
"Сообщают, что ракета летит в направлении Львова!
Сейчас очень важно быть в укрытии", - призывает мэр города Львов Андрей Садовый.
Ранее сильные взрывы прогремели на Харьковщине и Николаеве. Известно, что в результате атаки в Николаеве вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Атака комбинированная. Россияне сначала запустили "Шахеды", потом начали бить баллистикой и ракетами Х-22.
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