Во время масштабной воздушной тревоги сильные взрывы прогремели в Киеве.

Сильные взрывы в столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», - говорится в срочном сообщении.

Взрывы также раздаются в Киевской области.

Массированная ракетная атака на Украину со стороны российских захватчиков продолжается.

В воздушных силах предупреждают о возможных новых пусках ракет:

«Вероятные повторные пуски из Ту-95 из Каспия».

Также сообщается, что несколько крылатых ракет продолжают двигаться в направлении Киева, а также маневрируют в Хмельницкой и Львовской областях!

"Сообщают, что ракета летит в направлении Львова!

Сейчас очень важно быть в укрытии", - призывает мэр города Львов Андрей Садовый.

Ранее сильные взрывы прогремели на Харьковщине и Николаеве. Известно, что в результате атаки в Николаеве вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Атака комбинированная. Россияне сначала запустили "Шахеды", потом начали бить баллистикой и ракетами Х-22.

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