В частности, под вражеским огнем находился Николаев, есть пострадавшие.

Как сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, повреждены жилые дома – около 20 из них – без крыш.

Повреждение газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют.

«Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте», – сообщает мэр.

Новые ужасающие взрывы прогремели в Киеве.

По словам мэра города Виталия Кличко, после взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы.

По некоторым данным, начались перебои с водо- и электроснабжением на Печерске и Левом берегу Киева

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – предупреждают в КГВА.

Тем временем Воздушные силы ВС Украины предупреждают: "Фиксируются повторные пуски!".

Напомним, что во время атаки оккупанты атаковали также Харьков.

По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова.

Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

ОБНОВЛЕНО:

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

В Николаеве мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации.

У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.

Последние новости Украины:

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