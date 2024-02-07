В частности, под вражеским огнем находился Николаев, есть пострадавшие.
Как сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, повреждены жилые дома – около 20 из них – без крыш.
Повреждение газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют.
«Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте», – сообщает мэр.
Новые ужасающие взрывы прогремели в Киеве.
По словам мэра города Виталия Кличко, после взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы.
По некоторым данным, начались перебои с водо- и электроснабжением на Печерске и Левом берегу Киева
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – предупреждают в КГВА.
Тем временем Воздушные силы ВС Украины предупреждают: "Фиксируются повторные пуски!".
Напомним, что во время атаки оккупанты атаковали также Харьков.
По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова.
Есть повреждения нежилой инфраструктуры.
ОБНОВЛЕНО:
В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.
В Николаеве мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации.
У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.
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