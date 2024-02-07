В Киеве после ракетной атаки вспыхнули сильные пожары, под огонь попали, в частности, жилые многоэтажки.

По предварительной информации, в Голосеевском районе, кроме многоэтажного жилого дома, произошел пожар на станции технического обслуживания.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГВА, загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС.

«В Днепровском районе пострадали два человека, повреждены подземные электросети», - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки.

В сети появляются все новые и новые кадры пожаров.

Напомним, под удары также попали Харьков и Николаев.

"В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается...", - говорится в сообщении ОВА.

В результате удара по Николаеву погиб мужчина.

Есть разрушения жилых домов.

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Всего в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших. - Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто на улице Гната Хоткевича в обоих направлениях.

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