Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений.

Страшные бои продолжаются, в частности, на Авдеевском направлении.

«Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области», - говорится в сообщении Генштаба.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищиевка.

Кровопролитные бои продолжаются и на других направлениях.

По неофициальным данным, украинские силы восстановили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге Авдеевки. Оккупанты, со своей стороны, продвинулись в северной части Авдеевки.

Враг обнаружив некоторые слабые места, начинает давить на них с помощью большого количества пехоты.

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что враг пытается придать своей наступательной операции новый импульс, привлекая все имеющиеся ресурсы и активно используя резервы.

«Существенное преимущество в средствах поражения все же приносит свои результаты и где-то приходится отходить. Не обходится и без ошибок. Особенно на авдеевском направлении. Особенно в планировании, потому что ребята на позициях бьются как львы и делают все от себя зависящее. БПЛА, арта – так же, показывают себя очень хорошо.

А все начиналось с того, что были потеряны Красногоровка, Каменка, Опросное и Водяное в прошлом году. Это стало уже тогда критическим», - подчеркнул Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, повторяются ошибки Соледара-Бахмута образца декабря 2022 года - начала января 2023 года.

«Тогда это были ошибки на флангах. А также – дефицит БК, недостаток личного состава в боевых бригадах, недостаток техники, нестабильная логистика (основные рокады поставок простреливаются давно). Сейчас то же самое. Умноженное на то, что враг задействовал гораздо больше сил, чем это было во время боев за Бахмут.

В Бахмуте враг смог довольно быстро форсировать реку Бахмутку, в Авдеевке пробрался трубой нам в тыл», - напомнил Мирошников.

Аналитик отметил, что сейчас вопрос о том, как долго наши Силы Обороны смогут еще держать Авдеевку.

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