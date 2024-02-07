Многие люди, которые живут в населенных пунктах, находящихся под постоянными и жестокими обстрелами, до сих пор наотрез отказываются выезжать в более безопасные регионы.

Российские оккупанты за два года с полномасштабного вторжения разрушили в Донецкой области более 110 тысяч домов, а также более тысяч школ, больниц и детских садов.

Такие данные озвучил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Город Марьинка, Угледар, Бахмут, Авдеевка, их нет почти полностью. Город Лиман разрушен на 80%. Город Очеретино, Очеретинского общества тоже разрушены почти на 80% и люди там остаются", — сообщил Вадим Филашкин.

По его словам, за 6 февраля россияне ранили 2 жителей Донбасса — в Авдеевке и Острое.

Тем временем стало известно о начале фазы боев в городской застройке Авдеевки. Об этом сообщил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

«… Из наших ресурсов выглядит так, что ситуация катастрофическая. Но парадоксально, что российские военные аналитические ресурсы призывают свое общество не питаться горячим ожиданием. Судя по всему, россияне готовятся, что бои в городской застройке Авдеевки будут длительными», - подчеркнул Киричевский.

Фаза боев в городской застройке может занять несколько недель и несколько месяцев.

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