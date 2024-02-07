Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, очевидно командование оккупантов приняло для себя решение относительно основного способа прорыва к дороге 00542 и ее блокировки.

«Именно по ней, собственно, и осуществляется основной объем материально-технического обеспечения частей и подразделений ВСУ, которые оперируют в Авдеевском районе обороны», - пояснил Машовец в своем телеграм-канале.

По словам Машовца, решение этой задачи противник поставил в прямую связь с необходимостью штурмовать / не штурмовать территорию Авдеевского коксохимического комбината.

Прорваться к коксохиму и перерезать эту коммуникацию, противник имел возможность двумя основными путями, одним из которых был обход «коксохима» с востока и юго-востока, через садовое общество "Ивушка".

По-видимому, отметил Машовец, противник избрал именно этот вариант и приступил к реализации основного этапа этого плана.

«Вероятно, его главным смыслом стал прорыв обороны ВСУ и дальнейшее продвижение передовых подразделений противника с востока и юго-востока от территории Авдеевского коксохимического комбината ("коксохима") и выход на рубеж: ресторан "Бревно" – Авдеевская автобаза – центральная часть садового общества "Ивушка" – западный берег Песочного карьера (так называемый "Донецкий пляж")», - сообщил военный аналитик.

Эксперт подчеркнул, что осуществление оккупантами этого плана и будет означать конец организованной и целостной обороны Авдеевки.

«И стоит сказать, что на сегодняшний день противник достаточно близок к достижению этой цели», - заверил Машовец.

По словам эксперта, передовые подразделения оккупантов находятся на расстоянии примерно 1-1.1 км от Авдеевской автобазы и в 1.8 - 2 км от ресторана "Бревно", который и "запирает" дорогу 00542 по которой идет поставка Авдеевского гарнизона с восточного "конца".

На данный момент, говорит Машовец, противник вышел к северной части садового общества "Ивушка" (район Железнодорожного переулка). И в ближайшее время, очевидно, попытается прорваться в сторону путепровода через железную дорогу в районе ул. Чистякова.

«Рассекая таким образом всю систему обороны украинских войск в северной части города Авдеевка… в сторону Пожарно-спасательной части №13 г.Авдеевка с северо-восточного направления...», - сообщил Машовец.

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