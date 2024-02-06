Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Окупанти, зокрема, не полишають спроб оточити Авдіївку.

Тільки минулої доби Сили оборони відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Жорстокі бої продовжуються і на інших напрямках.

Однак Авдіївка залишається однією з найскладніших ділянок фронту, кількість бойових дій зростає навколо міста.

«Раніше там було три напрямки наступу противника. Ми говорили про напрямок з півночі, де йшлося про утримання ворога в зоні Степового, це власне північні підступи до Авдіївки. Але зараз основна динаміка розвивається на півночі самого міста, де є просування противника до ділянки, яка розташована, умовно кажучи, між Коксохімом та самою Авдіївкою. Там ворог у вихідні дні здійснив певне просування, використовуючи погану погоду, через яку розвідка була ускладнена, артилерія працювала менше", - повідомляв Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Крім півночі ворог, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, так само здійснював атакувальні дії на сході, це зона Донецької фільтрувальної станції.

За його словами, зараз один з найскладніших періодів в обороні Авдіївки, бо ворог намагається з усіх напрямків здійснювати наступальні дії.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що в Авдіївці просування ворога на деяких ділянках продовжується.

«На найвідповідальнішій ділянці (пд-сх від коксохіму) ворога призупинено, також наші воїни не дають закріпитися. Наступні дні будуть дуже важливими, а ЛБЗ за цей час зміниться 20 разів. Тому поки немає сенсу аналізувати масштаб прориву. Зрозуміло, що він немаленький», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, українські захисники без зупинки нищать ворогів, «але ситуація на північному фланзі поки залишається критичною».

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