Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Оккупанты, в частности, не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Только за прошедшие сутки Силы обороны отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Жестокие бои продолжаются и на других направлениях.

Однако Авдеевка остается одним из самых сложных участков фронта, количество боевых действий растет вокруг города.

«Раньше там было три направления наступления противника. Мы говорили о направлении с севера, где речь шла о сдерживании врага в зоне Степного, это, собственно, северные подступы к Авдеевке. Но сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между Коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из-за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше», – сообщал Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Кроме севера враг, используя превосходство в живой силе и технике, так же совершал атакующие действия на востоке, это зона Донецкой фильтровальной станции.

По его словам, сейчас один из самых сложных периодов в обороне Авдеевки, потому что враг пытается по всем направлениям совершать наступательные действия.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что в Авдеевке продвижение врага на некоторых участках продолжается.

«На самом ответственном участке (юго-востоке от коксохима) враг приостановлен, также наши воины не дают закрепиться. Следующие дни будут очень важны, а ЛБС за это время изменится 20 раз. Потому пока нет смысла анализировать масштаб прорыва. Понятно, что он немаленький», – отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, украинские защитники без остановки уничтожают врагов, но ситуация на северном фланге пока остается критической.

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