Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району.

Внаслідок атаки зруйнований триповерховий готель.

«Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину», - йдеться у повідомленні.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Нагадаємо, що на Харківщині триває обов'язкова евакуація населення із громад, які щодня піддаються обстрілам з боку окупантів.

Окупант постійно застосовує БПЛА, артилерію та авіацію щодо мирних людей, нищить цивільну інфраструктуру, житлові будинки.

Із початку цього року до більш безпечних місць з області переїхали понад 500 людей, зокрема 30 родин із дітьми.

«Усім евакуйованим надаємо комплексну допомогу і супровід на всіх етапах: фінансову, медичну, правову, психологічну та гуманітарну підтримку. За необхідності надається безкоштовне тимчасове житло», - повідомляють в ОДА.

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