Российские оккупанты будут и дальше давить на Купянск Харьковской области и не собираются как-то менять свои основные цели в этом направлении.
Это касается не только самого Купянска, но и всей Лимано-Купянской оси. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".
По словам эксперта, цель оккупантов неизменна – это выход на левый берег реки Оскол.
"Относительно Купянска, что мы можем констатировать на сегодня: Синьковка остается под контролем сил обороны Украины, это достаточно мощный крепкий укрепрайон, который россияне уже более полугода регулярных наступательных, штурмовых, атакующих действий не смогли сломать", - заявил Александр Коваленко.
Военный обозреватель отметил, что маленькая деревня Синьковка продолжает быть основным бастионом в направлении на Купянск.
"После захвата Крахмального - маленькой такой же деревни, но полностью разрушенной - россияне увидели возможность продвижения в северо-западном направлении по трассе Р-07, но в первую очередь это связано с тем, что им нужно будет выравнивать фланги, чтобы в дальнейшем продвигаться в западном, например, направлении, на Песчаное как вариант", – добавил Александр Коваленко.
Но, как подчеркнул эксперт, российским оккупантам нужно решить вопрос с флангами, поэтому они и меняют в некоторых направлениях тактику, враг накапливает ресурс для следующей мощной волны наступательных действий.
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