Российские оккупанты пытаются одновременно давить на Авдеевку и с севера, и с северо-восточного направления.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Если раньше у них были более удачные действия в южном секторе, особенно после того, как они южную промку взяли под свой контроль и пытались в дальнейшем продвигаться по улицам уже в частном секторе, то сейчас мы можем наблюдать, что у них есть успехи в направлении песчаного карьера – это северо-восточный сектор Авдеевки", – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, оккупанты пытаются рассредоточить наши силы в районе коксохима, зайти на коксохим и уже там обустраивать себе позиции, а также зайти в частный сектор на северо-востоке самой Авдеевки.

"По этим двум направлениям почему они давят? Потому что это кратчайший путь к трассе 0542, основной логистической артерии, которая обеспечивает Авдеевский гарнизон. Перерезание этой трассы для них является очень важной целью, потому что без нее не будет происходить материально-техническое обеспечение гарнизона", – объяснил военный обозреватель.

А с юга, как отметил эксперт, для окупантов важен 9-й квартал, ведь это район, где размещается многоэтажная застройка, выполняющая функцию высот.

"Если они возьмут ее под контроль, у нас не будет контроля самого города за счет этих высот. Следовательно, они пытаются с юга именно по трассе 0505 перерезать ее, выйти по улице Грушевского и зайти на 9-й квартал, но пока у них нет там какого-то серьезного успеха", – добавил Александр Коваленко

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