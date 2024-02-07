На Купянском направлении российские оккупанты пытаются выйти на реку Оскол и прикрыться водным препятствием от украинских войск.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

Эксперт напомнил, что так же оккупанты на левобережье Херсонщины прикрылись Днепром, хоть потом частично смыли собственную линию обороны, подорвав Каховскую ГЭС. Теперь же в районе Купянска войска рф пытаются выйти на реку Оскол, вытеснить нас за реку Жеребец и фактически по этим рекам как по естественным преградам сформировать линию обороны.

"Мы же прекрасно понимаем, что наступление с форсированием водной преграды – это один из тяжелейших видов наступления, который может влечь за собой потери как в технике, так и в личном составе. И обеспечить успех тут крайне тяжело, надо иметь огромное преимущество, особенно в огневом поражении противника, чем мы похвастаться на сегодняшний день, да и в ближайшей перспективе, особенно и не можем", – заявил Олег Жданов.

Кроме того, по словам эксперта, оккупанты надеются запустить из Валуек Белгородской области железнодорожную ветку, которая идёт в сторону в сторону Донбасса, в сторону Волновахи, поэтому им нужно срезать Угледарский выступ.

"Они рвутся на Бахмутском направлении к Часовому Яру – это ворота на последнюю крупную агломерацию Краматорск-Славянск - в попытке выйти на административные границы. Дальше Авдеевка - срезание выступа нашего плацдарма, это отодвигает нас опять же от Донецкой агломерации, чтобы мы не могли доставать", – рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что Лиманское направление также очень важно для россиян в попытке срезать Сиверский выступ, выровнять фронт.

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