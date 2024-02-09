Российские оккупанты уже больше не имеют, чем нас удивить, сейчас они находятся на грани своей высшей точки технологической ракетной способности.
Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".
"К большому сожалению, сумели основные классы ракет поставить на конвейер. 100-130 ракет в месяц производят, будут применять до последнего дня, подчеркиваю, последнего дня этой войны. Могут ли устроить большой ракетный залп под символическую дату? Россияне помешаны на символизме, это может быть", – заявил Петр Черник.
По мнению эксперта, российские оккупационные войска будут наносить ракетные удары по Украине, но вряд ли они смогут преодолеть собственную планку: самый массированный пуск ракет за один день был зафиксирован в конце декабря прошлого года – 122 ракеты.
Черник подчеркнул, что пока оккупанты не преодолели эту планку, и, вероятнее всего, в суммарном выражении не преодолеют, разве что могут усилить это все большим массированным шахедным ударом.
"Исключительно с военной точки зрения, как это все летает, взрывается и тому подобное, новизны не будет. Ну, может, ракеты "Циркон" применят, и то я уже буду иронизировать со стратегических подводных ракетоносцев. Такое еще может быть, это тоже очень и очень маловероятно, потому что эти ракеты затачивались в своей инженерной задумке под залпы в первую очередь по американскому материку", – добавил Петр Черник.
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