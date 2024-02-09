Украинцам объяснили, чего следует ожидать от российских оккупационных войск в день второй годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года.

Российские оккупанты уже больше не имеют, чем нас удивить, сейчас они находятся на грани своей высшей точки технологической ракетной способности.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

"К большому сожалению, сумели основные классы ракет поставить на конвейер. 100-130 ракет в месяц производят, будут применять до последнего дня, подчеркиваю, последнего дня этой войны. Могут ли устроить большой ракетный залп под символическую дату? Россияне помешаны на символизме, это может быть", – заявил Петр Черник.

По мнению эксперта, российские оккупационные войска будут наносить ракетные удары по Украине, но вряд ли они смогут преодолеть собственную планку: самый массированный пуск ракет за один день был зафиксирован в конце декабря прошлого года – 122 ракеты.

Черник подчеркнул, что пока оккупанты не преодолели эту планку, и, вероятнее всего, в суммарном выражении не преодолеют, разве что могут усилить это все большим массированным шахедным ударом.

"Исключительно с военной точки зрения, как это все летает, взрывается и тому подобное, новизны не будет. Ну, может, ракеты "Циркон" применят, и то я уже буду иронизировать со стратегических подводных ракетоносцев. Такое еще может быть, это тоже очень и очень маловероятно, потому что эти ракеты затачивались в своей инженерной задумке под залпы в первую очередь по американскому материку", – добавил Петр Черник.