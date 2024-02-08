На передовой продолжаются жестокие бои – украинские защитники борются за каждый сантиметр нашей земли, жертвуя самым ценным – собственной жизнью.
Так, согласно данным аналитиков Deep State, на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия у Белогоровки.
«Была попытка врага колоннами суммарно из 20 ВВТ добиться тактического успеха», - говорится в новом отчете.
Также известно, что оккупанты наступали на Ивановское.
На Сватовском направлении, по данным аналитиков, враг подтягивает резервы для потенциального удара в районе Табаевки.
«Вполне возможно, что один из ударов будет в тыл нашей группировке в Котляровке и Кисловце», - предполагают военные аналитики.
Восточнее Тернов и Ямполевки продолжаются бои, характеризующиеся качелями.
"Силы Обороны при этом наносят существенное поражение наступающим частям врага", - говорится в отчете.
Также известно, что на Таврическом направлении обновлена линия столкновения в Крынках, врага удалось немного потеснить из застройки.
Ранее аналитики Deep State сообщили, что в Крынках продолжаются тяжелые бои.
Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить украинских бойцов, а также большое внимание уделяет переправе и правому берегу.
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