Российские захватчики готовятся к новому удару на передовой, подтягивают резервы.

На передовой продолжаются жестокие бои – украинские защитники борются за каждый сантиметр нашей земли, жертвуя самым ценным – собственной жизнью.

Так, согласно данным аналитиков Deep State, на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия у Белогоровки.

«Была попытка врага колоннами суммарно из 20 ВВТ добиться тактического успеха», - говорится в новом отчете.

Также известно, что оккупанты наступали на Ивановское.

На Сватовском направлении, по данным аналитиков, враг подтягивает резервы для потенциального удара в районе Табаевки.

«Вполне возможно, что один из ударов будет в тыл нашей группировке в Котляровке и Кисловце», - предполагают военные аналитики.

Восточнее Тернов и Ямполевки продолжаются бои, характеризующиеся качелями.

"Силы Обороны при этом наносят существенное поражение наступающим частям врага", - говорится в отчете.

Также известно, что на Таврическом направлении обновлена ​​линия столкновения в Крынках, врага удалось немного потеснить из застройки.

Ранее аналитики Deep State сообщили, что в Крынках продолжаются тяжелые бои.

Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить украинских бойцов, а также большое внимание уделяет переправе и правому берегу.

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