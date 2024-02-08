В новом отчете Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

В частности, тяжелые бои продолжаются за Авдеевку.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области», - сообщают в Генштабе ВСУ.

В свою очередь военные аналитики Deep State сообщают, что у Степного были попытки врага продвинуться, но все они успеха не имели.

«В то же время в самой Авдеевке ситуация критическая и хаотическая. Враг продолжает продвигаться в частном секторе по улицам Независимости и Сапронова», – сообщили эксперты.

Аналитики утверждают, что в районе железнодорожного моста россияне имеют частичный успех и штурмуют позиции на дачах в направлении стелы при въезде и автобазы. Также, по их словам, оккупанты продвигались по трассе, но понесли потери и отступили.

«Аналогичная ситуация в районе ДФС. На юге города враг настолько фанатичен, что входит в окружение и держит круговую оборону. Продолжаются бои в Первомайском и у Невельского», - рассказали аналитики, добавив, что россияне штурмуют восточную часть Георгиевки и район Победы.

"К сожалению, противник зашел в крайние дома Новомихайловки, удалось ли выбить его - неизвестно", - отметили эксперты Deep State.

Анализируя ситуацию в Авдеевке, эксперты подчеркнули, что она тяжелая.

"В частном секторе царит хаос и проявилась неготовность ИФС для боев в городских условиях. К сожалению, пожары, образовавшиеся из-за стратегических просчетов, приходится "тушить" человеческими жизнями", - отметили аналитики Deep State.

Аналитики также утверждают, что россияне еще не задействовали основные силы на участке.

«Последние движения противника призваны окончательно убить логистику в старой Авдеевке. Пока что ценой сверхусилий бойцов 110 ОМБр удается удерживать восточный фас, который практически не претерпевает изменений. "Здесь места живого нет", - именно так говорят о городе сами бойцы», - сообщают военные аналитики, добавляя - "Мы повторяем ошибки, которые допускали в Бахмуте".

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