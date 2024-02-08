В новой сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Жестокие бои продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Купянском и других направлениях.

По словам генерал-полковника, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, оперативная обстановка остается напряженной.

«На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы», - подчеркнул Сырский, совершив поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении.

В свою очередь, военные аналитики и эксперты сообщают, что ситуация в Авдеевке ухудшилась.

«Оккупанты прорвались через путепровод над железной дорогой (юго-восток от АКХЗ) ​​и пошли дальше. Это сопровождается ложными штурмами для введения в заблуждение, а также точечное, но очень концентрированное применение средств поражения на направлении главного удара. Похоже, что сейчас мы находимся на решающем этапе боев за город», – предположил военный корреспондент Богдан Мирошников, добавив, что ошибки исправлять уже поздно, нужно не допустить оперативного оцепления.

По его словам, на Бахмутском направлении в направлении Ивановского с востока и юго-востока враг не имел новых успехов.

В районе Богдановки небольшое продвижение врага на ранее утраченные им позиции.

«Более "горячие" бои у Клещиевки. Враг нарастил интенсивность штурмов. Нашим воинам очень несладко, но держатся», - сообщил Мирошников.

По его словам, у Спорного враг продвинулся на 100 метров.

Последние новости Украины:

Ночная атака по Украине – известно, куда попали оккупанты.

Враг подтягивает резервы - раскрыто, где ждать нового подлого удара.

Повторяются ошибки Бахмута – как изменилась ситуация в Авдеевке.