Ситуация на фронте остается очень тяжелой, враг наступает, подтягивает рещервы и готовится к новым ударам.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты ведут штурмовые действия, подтягивают резервы. Жестокие бои идут на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и других направлениях.

На Купянском направлении отбиты атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

По некоторым данным, враг готовится к новым штурмам.

«Итак, перегруппировка идет полным ходом. Ожидаем, что на следующей неделе может быть возобновление наступательных действий со стороны рашистских войск», – отметил военный аналитик Олег Жданов, анализируя ситуацию на поле боя в своем новом видеообзоре.

В свою очередь пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Купянском направлении основная цель врага - пробитие нашей обороны в районе Синьковки.

«Для врага это сейчас основная цель, потому что это ключевой населенный пункт, который ближе к городу Купянск. В нем враг планирует разместить пункты управления, склады и разместить личный состав, потому что это лучше, чем в поле. Для врага это ключевое направление, потому что параллельно с этим враг пытается заблокировать Купянск и подтягивает свои резервы на замену уже тем, которые были уничтожены силами обороны», - рассказал Евлаш.

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