Российские захватчики совершили новую атаку за Украину с помощью ударных дронов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, враг атаковал "Шахедами".

«В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять «Шахедов», - говорилось в срочном сообщении.

Жителей призвали не покидать укрытий.

«Группы беспилотников продолжают двигаться по Харьковщине», - предупреждали в ОГА.

Впоследствии в воздушных силах ВС Украины предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения!

"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении", - сообщали в воздушных силах ВС Украины.

Также стало известно, что вечером 8 февраля войска РФ ударили по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреляли одно из сел Марганецкого общества.

Погибших и раненых нет.

Добавим, тем временем в России горит Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Новая «бавовна» произошла в Северском районе Краснодарского края.

По сообщениям местных пабликов, жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.

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В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей.

Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте.

В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.

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