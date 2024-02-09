Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, враг атаковал "Шахедами".
«В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять «Шахедов», - говорилось в срочном сообщении.
Жителей призвали не покидать укрытий.
«Группы беспилотников продолжают двигаться по Харьковщине», - предупреждали в ОГА.
Впоследствии в воздушных силах ВС Украины предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения!
"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении", - сообщали в воздушных силах ВС Украины.
Также стало известно, что вечером 8 февраля войска РФ ударили по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреляли одно из сел Марганецкого общества.
Погибших и раненых нет.
Добавим, тем временем в России горит Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Новая «бавовна» произошла в Северском районе Краснодарского края.
По сообщениям местных пабликов, жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.
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В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей.
Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте.
В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.
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