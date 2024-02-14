Так, россияне атаковали город Селидово Донецкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОГА.

Оккупанты сначала попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

По меньшей мере ранения получили четыре человека. Среди раненых - двое детей 2016 и 2007 годов рождения.

«Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается», - говорилось в сообщении.

Впоследствии россияне совершили еще одну атаку - поврежден один из корпусов больницы. Сообщалось об одном раненом.

«Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти. Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений», - сообщали в ОГА.

Пациентов больницы экстренно перевозят в больницы других городов.

Спасательные работы на месте атаки продолжаются.

Также появились кадры с места атак.

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