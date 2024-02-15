Масштабный пожар пылает в здании Известия Hall на Пушкинской площади в столице страны-агрессорши.

Пожар вспыхнул в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".

Как сообщают российские паблики, огонь быстро распространяется.

Согласно предварительным данным, пожар начался в здании "Известий", затем перекинулся на ночной клуб Lookin Rooms и бар "Резиденция". Очевидцы рассказали, что из заведений экстренно эвакуировали людей.

Также сообщают, что известно об одном пропавшем человеке.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило 14 февраля, что украинские ударные морские дроны Magura V5 уничтожили российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников» у берегов оккупированного Крыма недалеко от Алупки. Судно затонуло.

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