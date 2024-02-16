Третья отдельная штурмовая бригада обнародовала заявление в котором освещается тяжелая ситуация, складывающаяся на Авдеевском направлении.

Бригада оперативно отреагировала на срочный приказ о передислокации для усиления украинских войск в Авдеевке.

Стремясь восстановить контроль, отдельные батальоны 3-й специальной бригады предприняли рейды на территории, оккупированные противником.

По оценкам украинских защитников, в этом секторе присутствует около семи бригад противника.

"За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение", - говорится в заявлении.

Подробности о потерях в личном составе и технике будут опубликованы позже.

"В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - подчеркнули в бригаде.

Противник продемонстрировал постоянную приверженность стратегическому маневрированию, активно меняя войска и вводя в город новые силы и средства.

Также в докладе подчеркивается беспримерный героизм, проявленный солдатами 3-й отдельной штурмовой бригады.

Украинские силы оказались вынуждены противостоять вызовам на всех фронтах, поскольку им пришлось вести всеобъемлющую битву на 360 градусов против последовательного развертывания новых вражеских бригад.

"Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая...", - сообщили бойцы.

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