Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

В частности, страшные бои не прекращаются на Авдеевском направлении.

«Нашими защитниками отбиты 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области», - говорится в новой сводке.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Анализируя ситуацию на фронте, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что украинским воинам удалось выбить оккупантов из Орловки. Но бои не прекращаются.

«Село имеет высокую важность, поэтому и наши ребята, и враг, задействовали существенные ресурсы для выполнения задач. В Тоненьком продолжаются бои. Ухудшилась логистика. Но оба села, даже частично, нужно держать, пока есть такая возможность. В районе Бердичев оккупанты снова имели успехи, снова с юга», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

В то же время севернее села враг успехов не имеет. В Первомайске – до 100 м продвижение врага, Невельское – оккупанты приблизились к южным окрестностям села.

«В целом на направлении продолжается активное продвижение врага по широкому фронту, и пока отсутствует тенденция к их хотя бы частичному торможению. Ситуация очень зависит от боев за Тоненькое и Орловку», - сообщил Мирошников.

В свою очередь, украинский защитник и автор канала «Бахмутский демон» призвал снять «розовые очки» относительно ситуации на передовой.

"Хочу, чтобы вы знали, на фронте очень сложно, и помнили, что розовые очки могут вас убить", - сообщил боец.

Последние новости Украины:

Эксперт рассказал, какие цели ставят оккупанты после захвата Авдеевки.

Новая массовая эвакуация: из каких населенных пунктов нужно выехать.

ВСУ готовятся к новому контрнаступлению: названы сроки.