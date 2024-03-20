Сильный взрыв прогремел в Харькове днем 20 марта, пишет Politeka.net.
«Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы», – сообщили в Харьковской ОВА.
Жителей города и области призвали не выходить из укрытий к отбою тревоги:
«Оккупанты могут наносить повторные удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях до отбоя тревоги».
Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали.
«Их количество и степень ранений уточняется. На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
На данный момент известно, что пострадали как минимум пять человек. Двое уже госпитализированы, остальные осматриваются врачами и решаются вопросы направления в больницу. Тушение пожара и спасательная операция продолжается.
Россияне ударили ракетой, попав в здание в одном из районов города.
ОБНОВЛЕНО:
В Харькове трое погибших, но количество жертв и пострадавших может быть гораздо больше. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его словам, около часа дня враг обстрелял город - повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография и цех по производству мебели и покраски.
Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
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