Украинскую столицу потрясли мощные взрывы, в городе работает ПВО.

Людей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева", - предупреждают в воздушных силах ВС Украины.

В настоящее время зафиксировано падение обломков ракеты на помещение детсада в Святошинском районе. В этом же районе обломки также упали на жилой дом.

«В Шевченковском районе горят автомобили. Экстренные службы направляются на места», - сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

В Подольском районе также зафиксировано падение обломков ракеты. Известно, что обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

Ранее защитники неба над Украиной сообщили, что зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

Ракетная атака началась в ночь на 21 марта.

«Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей», – предупреждали в Воздушных силах ВС Украины.

ОБНОВЛЕНО:

В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.

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