Сьогодні ворог завдав нових ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

Як повідомляють у Сумській військовій адміністрації, ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району, пише Politeka.net.

На місці працюють всі необхідні служби.

«Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери», - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликають берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях.

Додамо, тим часом на Сумщині триває евакуація з прикордонних громад.

При цьому кількість атау на Сумщину з боку ворога значно зросла.

«На жаль, порівняно із минулим тижнем, кількість обстрілів значно зросла – збільшилась кількість застосування тактичної авіації, систем залпового вогню. Найбільше страждає від обстрілів Велика Писарівка», - повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володими Артюх.

Так, тільки за минулу добу зафіксовано 83 обстріли (486 вибухів). Нанесено 6 ракетних ударів, 11– авіаційних, 8 залпів з РСЗВ.

Відбувались артилерійські та мінометні обстріли.

"За минулий тиждень по Сумській області прилетіло понад 200 авіабомб, близько 100 з них – по Великій Писарівці. Для порівняння: по Донецькій області за минулий тиждень випустили понад 300 авіабомб. Тобто прикордонні населені пункти в Сумській області стирають за аналогією з Донецькою областю, хоча активні бойові дії в Сумській області йдуть на 2 ділянках, а не по всій лінії розмежування, як у Донецькій області...", - повідомив у свою чергу "Николаевский ванек".

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