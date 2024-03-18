Сегодня враг нанес новые удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.

Как сообщают в Сумской военной администрации, враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района, пишет Politeka.net.

На месте работают все необходимые службы.

«Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы», – говорится в сообщении.

Жители области призывают беречь себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях.

Добавим, между тем в Сумской области продолжается эвакуация из приграничных общин.

При этом количество атау на Сумскую область со стороны врага значительно возросло.

«К сожалению, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов значительно возросло – увеличилось количество применения тактической авиации, систем залпового огня. Больше всего страдает от обстрелов Большая Писаревка», - сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Так, только за минувшие сутки зафиксировано 83 обстрела (486 взрывов). Нанесены 6 ракетных ударов, 11 – авиационных, 8 залпов с РСЗО.

Происходили артиллерийские и минометные обстрелы.

"За прошлую неделю по Сумской области прилетело более 200 авиабомб, около 100 из них – по Великой Писаревке. Для сравнения: по Донецкой области за прошлую неделю выпустили более 300 авиабомб. То есть, пограничные населенные пункты в Сумской области стирают по аналогии с Донецкой областью, хотя активные боевые действия в Сумской области идут на 2 участках, а не по всей линии разграничения как в Донецкой области...", - сообщил в свою очередь "Николаевский Ванек".

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