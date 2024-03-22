Подлость заключается в том, что российские оккупанты запускают ракеты не одновременно, а производят повторный пуск по тем же объектам, когда на место уже прибудут спасатели, медики и коммунальщики.

Виталий Ким в интервью "Фабрике новостей" подчеркнул, что это делается россиянами только для того, чтобы увеличить количество жертв.

"Это и ежу понятно, если ты ударил ракетой туда, куда хотел - не важно, или военный объект, или гражданский, ты в него попал или не попал - больше там не появится людей или техники, которая там для повреждения. Вторая ракета – это для того, чтобы убивать наших спасателей, медиков и коммунальщиков, к сожалению, вот такая подлая тактика используется сейчас россиянами", – подчеркнул Виталий Ким.

Виталий Ким напомнил, что в прошлом году российские оккупанты массированно обстреливали электростанции, сделав ставку на ИПСО, что люди будут без света, все замерзнут, но это не сработало. В этом году, по его словам, оккупанты били по другим объектам.

Виталий Ким

"Они взялись за большие города, чтобы была паника среди гражданского населения, которое во время войны забыло, что это война, и уже жили, как жили – тоже не сработало. Некоторое время в Киеве были чаще обстрелы, чем в Николаеве, и люди тоже привыкли – не работает, они остановили обстрел", – рассказал Виталий Ким.

Виталий Ким

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