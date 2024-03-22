Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о новом подлом плане обстрелов со стороны российских оккупационных войск, от которого страдают в частности Одесса и Николаев.

Подлость заключается в том, что российские оккупанты запускают ракеты не одновременно, а производят повторный пуск по тем же объектам, когда на место уже прибудут спасатели, медики и коммунальщики.

Виталий Ким в интервью "Фабрике новостей" подчеркнул, что это делается россиянами только для того, чтобы увеличить количество жертв.

"Это и ежу понятно, если ты ударил ракетой туда, куда хотел - не важно, или военный объект, или гражданский, ты в него попал или не попал - больше там не появится людей или техники, которая там для повреждения. Вторая ракета – это для того, чтобы убивать наших спасателей, медиков и коммунальщиков, к сожалению, вот такая подлая тактика используется сейчас россиянами", – подчеркнул Виталий Ким.

Виталий Ким напомнил, что в прошлом году российские оккупанты массированно обстреливали электростанции, сделав ставку на ИПСО, что люди будут без света, все замерзнут, но это не сработало. В этом году, по его словам, оккупанты били по другим объектам.

"Они взялись за большие города, чтобы была паника среди гражданского населения, которое во время войны забыло, что это война, и уже жили, как жили – тоже не сработало. Некоторое время в Киеве были чаще обстрелы, чем в Николаеве, и люди тоже привыкли – не работает, они остановили обстрел", – рассказал Виталий Ким.

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