Російські загарбники здійснили новий безжальний удар по місту Харків, під зававлами шукають людей.

Сильний вибух пролунав у Харкові вдень 20 березня, пише Politeka.net.

«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби», - повідомили в Харківській ОВА.

Мешканців міста і області закликали не виходити з укриттів до відбою тривоги:

«Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги!».

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.

«Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На даний момент відомо, що постраждало щонайменше п’ятеро осіб. Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Гасіння пожежі і рятувальна операція продовжується.

Росіяни вдарили ракетою, влучивши у будівлю в одному з районів міста.

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У Харкові троє загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, близько першої години дня ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія та цех з виробництва меблів та фарбування.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

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