Сильний вибух пролунав у Харкові вдень 20 березня, пише Politeka.net.
«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби», - повідомили в Харківській ОВА.
Мешканців міста і області закликали не виходити з укриттів до відбою тривоги:
«Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги!».
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.
«Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
На даний момент відомо, що постраждало щонайменше п’ятеро осіб. Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Гасіння пожежі і рятувальна операція продовжується.
Росіяни вдарили ракетою, влучивши у будівлю в одному з районів міста.
ОНОВЛЕНО:
У Харкові троє загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, близько першої години дня ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія та цех з виробництва меблів та фарбування.
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
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