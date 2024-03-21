В ночь на 21 марта российские оккупационные войска впервые за длительное время совершили массированную ракетную атаку по Киеву.

В этой ракетной атаке есть один интересный нюанс, указывающий сразу на несколько проблем у российских окупантов.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

"Война экзистенциальная, и уничтожать все, что касается Украины, а особенно наносить удары по столице - это для них вопрос престижа, но в этой ракетной атаке есть один такой интересный нюанс: подняли 11 Ту-95МС - напомню, что на борт он может брать по паспортным данным до восьми ракет Х-101 - а запустили всего-навсего 29", - отметил Петр Черник.

То есть даже по четыре ракеты у каждого ракетоносца не было – военный эксперт объяснил, что это значит, и почему атака так долго готовилась.

"Это значит, что у них, первый момент, есть проблема с самими планерами-ракетоносцами, они очень сильно изнашиваются. Почему они с Оленьей переместили их заново в Энгельс, и там даже буквально вот вчера они получили некоторое повреждение? Да потому что не могут находиться в воздухе больше, чем 2-3 часа, каждый лишний час - это безумная нагрузка в первую очередь на двигатели", – пояснил Петр Черник.

Кроме того, по словам эксперта, мы уже можем констатировать, что россияне не вышли за показатели изготовления таких ракет, а на самом деле всех видов дальнобойных ракет, более 120-130, и это их предел в месячных показателях.

"Вместе с тем не расслабляемся, противник наносил, наносит и будет наносить ракетные удары вплоть до последнего дня этой войны", - добавил Петр Черник.

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