Перед псевдовыборами путина в рф некоторое время не проводили мобилизацию и набирали военных только на контрактную службу.

Если в первой половине 2023 года на контракты набирали по 30 тысяч оккупантов ежемесячно, и этого им вполне хватало, то уже во второй половине 23-го года эта цифра уменьшилась до 20 тысяч, что едва покрывало ежемесячные потери.

А в этом году вообще они едва набирают 10 тысяч в месяц, что даже близко не покрывает понесенные потери. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

По словам эксперта, оккупанты пытаются активно вербовать иностранцев, но сейчас однозначно пойдет волна повесток и среди россиян.

"Другое дело, что это не означает, что прямо завтра новая волна мобиков пойдет на Харьков, Сумы или Киев. От раздачи повесток до появления их на фронте от четырех до шести месяцев. То есть даже если мы берем минимальную оценку, то есть четыре месяца, значит, конец июля-август – это то время, когда можно ожидать новых где-то тысяч 300 чмонь", - заявил Евгений Дикий.

Эксперт подчеркнул, что вероятность того, что через 4-5 месяцев мы увидим 300-тысячное пополнение на российской стороне фронта, приближается к 100%.

"А вот, собственно, хватит ли этого россиянам чтобы переломить ход войны и пойти в наступление – а это не они решают. Это игра с двух сторон, и они свою часть точно выполнят, а вот кто будет их встречать с нашей стороны – вот, простите, зависит от нас с вами, от украинского тыла", – добавил Евгений Дикий.

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