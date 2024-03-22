Несмотря на предыдущие угрозы о выходе из НАТО во время его президентства, администрация Трампа так и не сделала этого.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США точно останутся в НАТО под его руководством, если европейские страны будут поддерживать справедливость в своих отношениях.

В интервью Найджелу Фаражу на британском телеканале GB News, как пишет «politico», Трамп подчеркнул свою приверженность НАТО, одновременно предостерегая европейские страны от использования американской поддержки.

Заверения Трампа могут смягчить обеспокоенность среди западных лидеров, которые опасались возможного выхода США из НАТО, если он сможет баллотироваться на второй срок на посту президента. Несмотря на свою давнюю критику НАТО, Трамп подчеркнул важность выполнения ЕС своих финансовых обязательств перед альянсом.

В ходе разговора бывший президент США подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО справедливо относилась к Соединенным Штатам, подчеркнув их основополагающую роль в существовании альянса. Отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь странам НАТО, подвергшимся нападениям во время его президентства, Трамп подтвердил это обязательство при условии справедливого распределения бремени.

Его утверждение согласуется с ожиданиями НАТО, что страны-члены будут выделять не менее 2% своего ВВП на оборонные расходы. В то время как в Европе сохраняются опасения относительно достоверности приверженности США европейской безопасности.

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