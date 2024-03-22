Определяющим фактором для ситуации на фронте в 2024 году будет процесс формирования и развертывания стратегических резервов и Украиной, и российскими оккупантами.

Российское командование планирует завершить процесс мобилизационного развертывания своих войск до конца весны-начала лета 2024, но на самом деле эти сроки выглядят слишком смелыми.

Как рассказал военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, кроме создания стратегических резервов, командованию противника нужно определиться с планом, где, как, в каком составе и каким образом их применить.

"В рамках формирования стратегических резервов в составе русской армии, на данный момент, разворачивается целый ряд новых частей, соединений и объединений. Одновременно с этим даже формируются новые военные округа и реорганизуются отдельные командования. То есть, врагу почти одномоментно нужно ну-у очень много ресурсов", – подчеркнул Константин Машовец.

В качестве примера военный аналитик привел формирование оккупантами на территории Карелии 44-го армейского корпуса, на доукомплектование которого нужно, как минимум, 1210 единиц бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, но в реальности российское командование может обеспечить всего 55-60% ВВТ от потребности, и то не "до конца весны - начала лета", а в течение всего года.

Эксперт отметил, что "вербовка" личного состава у оккупантов продвигается не очень быстро, хоть они уже расширили возрастные рамки для потенциальных военнослужащих, а также включили туда "мигрантов", в том числе и без опыта военной службы. Что касается обеспечения ВВТ, оккупантам приходится ремонтировать и модернизировать поврежденную и снятую с долгосрочного хранения технику, но это долго и тоже не соответствует темпам формирования стратегических резервов.

"Поэтому, вывод. Когда мы в очередной раз слышим и видим "страшные" заявления каких-то иностранных "центров изучения войны", СМИ, неназванных "британских разведчиков" или других экспертов, в том числе и отечественных, о том, что вот-вот, "почти" летом", враг пустит в ход свои стратегические резервы и мы, в очередной раз, "все умрем", стоит всегда переспрашивать - а какие именно резервы, в каком состоянии и где враг собирается "пустить в ход"?", – добавил Константин Машовец.

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