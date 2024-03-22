У украинских защитников на фронте была почти катастрофическая ситуация, поскольку у нас было два критических слабых места – нехватка снарядов и нехватка людей.

Пока у нас оставалась нехватка снарядов и нехватка людей, ни о каком перехвате инициативы на поле боя речь не шла, а стоял вопрос, хоть как-то линию фронта удержать.

Как рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей", сейчас ситуация резко изменилась.

"Пока из этих двух факторов один радикально изменился, все, снарядный голод уходит в прошлое, по всему фронту артиллерия вновь заговорила, Бог войны вернулся", - подчеркнул Евгений Дикий.

По словам эксперта, вероятнее всего, до нас уже доехали первые партии снарядов из Чехии, и они сильно изменили ситуацию на поле боя. Стабилизировать фронт нам пока не удалось, но по сравнению с тем, что было даже две недели назад, ситуация улучшилась.

"Все таки снарядный голод очень лимитировал, приходилось все время подпускать врага на дистанцию ​​ближнего боя, а это совсем другая история, теперь арта заговорила, уничтожение врага снова начинается еще на далеком подъезде к нашим позициям.

Но, к сожалению, никуда не делась вторая проблема – это проблема нехватки бойцов, и вот с этой проблемой, к сожалению, за это время нет никаких продвижений, наоборот, мы наблюдаем абсолютный саботаж тылом мобилизации", – добавил Евгений Дикий.

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