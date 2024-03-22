Взрывы гремят в Харькове.

«Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света», – сообщают в Харьковской ОВА.

Кроме того, в результате обстрела возникли проблемы с подачей воды и отопления, поскольку для их функционирования необходимо возобновление энергоснабжения.

Жителей предупреждают, что утром в Харькове не будет работать электротранспорт и будут задействованы автобусы.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили о пуске аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Днепр.

В городе гремят взрывы.

Также серия взрывов прогремела в Запорожье.

«8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома», - сообщают местные власти.

Ранее ночью враг запустил более 40 "Шахедов". Силы ПВО ликвидировали большую часть из них, но некоторые до сих пор находятся в воздушном пространстве.

Также 13 бортов Ту-95мс совершили пуск ракет.

Кроме того, зафиксирован взлет МиГ-31К. Также в воздухе ТУ-22М3.

Жители Киева прячутся на станциях метро.

Последние новости Украины:

Срочная эвакуация - появилось новое обращение к людям.

Враг начал уничтожать еще одну область: "Более 200 авиабомб за неделю".