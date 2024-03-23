Ситуация представляет собой серьезные проблемы для Трампа с последствиями для его финансов и репутации.

Скандальная ситуация вокруг дела о мошенничестве Дональда Трампа и залога в 464 миллиона долларов создает несколько потенциальных сценариев, как пишет «bbc».

Как считают эксперты, в том числе профессор Уилл Томас из Школы бизнеса Росса при Мичиганском университете, коллегия судей апелляционного суда может принять решение отложить выплату Трампом 464 миллионов долларов, пока тот подает апелляцию.

Это обеспечило бы бывшему президенту США временное облегчение, хотя его активы в Нью-Йорке все еще могут оказаться под угрозой конфискации, если он проиграет апелляцию.

Также Трамп может попытаться внести залог либо своими собственными средствами, либо обеспечив его от частной компании. Однако, по мнению юридической команды, найти компанию, готовую выступить в качестве гаранта на всю сумму, оказалось непросто.

Кроме этого, суд может потребовать от Трампа внести меньшую сумму залога или подписать письменные показания, подтверждающие риск конфискации активов в Нью-Йорке. Трамп уже просил внести залог в размере $100 млн, но это требование было отклонено судьей.

Если бывший президент США не сможет добиться освобождения под залог, он может попытаться оплатить приговор своими собственными деньгами. Он утверждал, что у него есть ликвидные активы на сумму 400 миллионов долларов, которые могут быть использованы для покрытия части штрафа. Однако быстрое получение оставшейся суммы может потребовать рефинансирования недвижимости или продажи активов.

Важно отметить, что если Трамп не выплатит судебное решение или не внесет залог до 25 марта, генеральный прокурор Нью-Йорка может начать конфисковывать его активы. Это станет серьезным ударом по Трампу и потенциально приведет к потере таких объектов недвижимости, как Trump Tower и клуб во Флориде.

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