Пока ситуация на фронте, к сожалению, не позволяет делать прогнозы относительно сроков завершения войны.

Военный эксперт считает, что переговоры с Россией будут рано или поздно, потому что каждая война заканчивается на бумаге.

Эксперт Петр Черник заявил, что ситуация на фронте сейчас не позволяет делать прогнозы по окончании боевых действий.

По его словам, Украине необходимо искать выход из сложившейся ситуации на фронте.

Черник сообщил, что общается с коллегами из-за океана и слышит такие мысли, что нам нужно выйти из этой фазы войны, но каким образом сейчас никто не знает.

Однако военный эксперт заявил, что знает, чем война закончится.

"Распад РФ, ее ядерное разоружение и сжатие до границ 1471 года - момента последнего картографирования Московского царства. Оставшиеся там люди еще три поколения будут проходить санацию, но никто не будет устраивать им геноцид, как это будет с нами в случае победы РФ. Переговоры, конечно, будут. Все войны заканчиваются на бумаге, по-другому не бывает", - резюмировал Черник.

Кстати, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский напомнил, что Украина четко определила рамки окончания этой войны: освобождение нашей территории, получение гарантий безопасности для Украины и восстановление нашей страны от разрушений, причиненных российской агрессией.

Читайте также:

Когда закончится война в Украине: появился неожиданный прогноз, который всех порадует.

Как долго продлится война в Украине: два основных сценария

Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет очень опасным сигналом.