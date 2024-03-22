Россия не собирается останавливаться в войне против Украины и создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфиле телетамарфона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, враг может пойти в новое наступление. Но есть и другие сценарии.

«Необязательно, это будет наступление. Возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такова вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций в одном из направлений. Это пока что максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет", - отметил Павлюк.

При этом украинские защитники готовятся к возможному разному развитию ситуации.

Отвечая на вопрос, наблюдается ли сейчас замедление российского наступления после президентских псевдовыборов, Павлюк заявил, что такие выводы делать еще рано.

"Продолжаются наступательные действия, что ожидаемо. РФ не может дать себе возможность потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу», - заявил Павлюк.

По его словам, оккупанты используют все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на лиманском направлении, бахмутском, авдеевском направлениях.

Добавим, тем временем известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов сообщил о последствиях очередного штурма врага.

По его словам, россияне пытались проводить штурмовые действия вблизи Роботино. Пехота врага уничтожена.

«В общем, ситуация напряженная, враг ежедневно пытается продвигаться, иногда успешно. Это направление держится сугубо на волонтерских мавиках со сбросами и FPV. Государственная инициатива по ударным БПЛА тактического уровня на этом направлении = 0», – рассказал боец.

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