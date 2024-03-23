Эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время.

Военный эксперт Игорь Тишкевич опубликовал свой доклад по сценариям окончания войны.

Первый сценарий – это смерть Путина, которая не означает мгновенного прекращения войны, а лишь приведет к растерянности и активной борьбе за власть в РФ.

Второй , маловероятный, сценарий – поражение Украины в случае провала фронта, краха экономики и роста недовольства украинцев.

Однако, считает эксперт, такой сценарий не означает развала нашей страны, потому что такая перспектива не устроит никого из внешних игроков.

Третий сценарий – провал русского фронта и возвращение Украины к границам 1991 года. Эксперт считает, что это тоже маловероятный сценарий, если учитывать ресурсную базу сторон.

Четвертый сценарий – “замораживание” – это форс-мажор, при котором ни одна из сторон не получает желаемого, речь идет о прекращении огня и война откладывается на будущее.

Фактически это перемирие и начало переговорного процесса, например, похожего на "Минские" переговоры.

Пятый сценарий – "Минск-3", который зафиксируется при ограниченном успехе одной из сторон на фронте без перспектив развития. На такой формат окончания войны будет влиять и позиция внешних игроков.

Шестой сценарий – "38 параллель" – фиксация линии столкновения. К примеру, Украина не отказывается от территорий, а аннексию РФ не будет признавать большинство стран мира.

Седьмой и самый выгодный для Украины сценарий – тактическое поражение РФ.

То есть Украина имеет существенные успехи на фронте – освобождение оккупированных в 2022 году территорий, контроль части оккупированных в 2014 году Крыма или Донбасса.

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