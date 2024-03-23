Эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время.
Военный эксперт Игорь Тишкевич опубликовал свой доклад по сценариям окончания войны.
Первый сценарий – это смерть Путина, которая не означает мгновенного прекращения войны, а лишь приведет к растерянности и активной борьбе за власть в РФ.
Второй , маловероятный, сценарий – поражение Украины в случае провала фронта, краха экономики и роста недовольства украинцев.
Однако, считает эксперт, такой сценарий не означает развала нашей страны, потому что такая перспектива не устроит никого из внешних игроков.
Третий сценарий – провал русского фронта и возвращение Украины к границам 1991 года. Эксперт считает, что это тоже маловероятный сценарий, если учитывать ресурсную базу сторон.
Четвертый сценарий – “замораживание” – это форс-мажор, при котором ни одна из сторон не получает желаемого, речь идет о прекращении огня и война откладывается на будущее.
Фактически это перемирие и начало переговорного процесса, например, похожего на "Минские" переговоры.
Пятый сценарий – "Минск-3", который зафиксируется при ограниченном успехе одной из сторон на фронте без перспектив развития. На такой формат окончания войны будет влиять и позиция внешних игроков.
Шестой сценарий – "38 параллель" – фиксация линии столкновения. К примеру, Украина не отказывается от территорий, а аннексию РФ не будет признавать большинство стран мира.
Седьмой и самый выгодный для Украины сценарий – тактическое поражение РФ.
То есть Украина имеет существенные успехи на фронте – освобождение оккупированных в 2022 году территорий, контроль части оккупированных в 2014 году Крыма или Донбасса.
Когда закончится война в Украине: появился неожиданный прогноз, который всех порадует.
Как долго продлится война в Украине: два основных сценария
Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет опасным сигналом.