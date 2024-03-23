Украина усиливается от возможных воздушных и наземных атак со стороны России, и готовиться к любому повороту событий.

По мнению полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, нападение РФ на Киев или Харьков в настоящее время нецелесообразно. Да, пока такого поворота событий ожидать не стоит даже несмотря на стремление Путина к таким наступательным действиям.

Эксперт подчеркнул, что формирование группировки в 500 тысяч человек, ее подготовка и обеспечение необходимыми ресурсами займут как минимум год, а то и несколько лет.

Кроме того, российские войска не могут оставить 1200-километровый Юго-Восточный фронт для выполнения такой задачи.

Свитан заявил, что пока не будет заморозки боевых действий, Россия не сможет развернуть группировку для наступления на Киев или Харьков. Он предостерег от замораживания фронта, поскольку это даст противнику возможность сформировать ударную группировку оккупационных войск в одном из направлений.

Также специалист подчеркнул важность поддержания юго-восточного фронта в активной фазе, чтобы не дать России мобилизовать силы для наступления.

Важно напомнить, что в феврале командир батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов выразил уверенность, что российские оккупанты в этом году не нападут на столицу Украины.

Однако мэр Харькова Игорь Терехов высказал опасения по поводу возможного нападения противника на город. Президент Владимир Зеленский также заявил, что украинское правительство усиливает защиту Харькова.

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