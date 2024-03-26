Экстрасенс сообщила, что война в Украине будет продолжаться более двух лет.

Экстрасенс Ольга Стогнушенко прогнозирует, что в третьего года войны не будет.

Экстрасенс добавила, что война будет длиться более двух лет, то есть до 2025 года война должна закончиться.

"Нет на это возможностей. Мы быстро должны выйти из состояния войны. Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", - рассказала Ольга Стогнушенко на ютуб-канале "Поговорим".

Стогнушенко добавляет, что будет "две победы", а именно два события, ознаменующие окончание войны.

"Я вижу, что будет, но не вижу когда. Потому что наша жизнь не состоит из временных промежутков, это – водоворот событий", - заявила экстрасенс Ольга.

Кроме того, она отметила, что обстрелы Украины должны быстро прекратиться и будет тишина, но нервной.

"Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", – прогнозирует Ольга Стогнушенко.

К слову, недавно гадалка предсказала, кто победит в войне.

Как рассказала известная украинская гадалка и целительница, россияне «очень хотят переговоров».

Что же касается конца войны, то, по словам ведущего, победительницей будет именно Украина.

«Восток очистится, сто процентов, а вот середина Украины... я вижу, что еще будет долго. Пока будет долго и тяжело. Но все равно мы победим. Я это вижу», – заверила гадалка.

Очень жестокие бои будут прямо посреди Украины, "сверху донизу, вплоть до Крыма".

По словам гадалки, россия также «очень хочет расколоть Запад».

Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.

Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.

Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.