Благодаря этим простым, но эффективным советам ваш компьютер будет работать намного быстрее и лучше.

Эксперты уверяют, что отключение безопасности на основе виртуализации (VBS) в Windows 10 и Windows 11 потенциально может повысить производительность. Это особенно эффективно для пользователей с более слабыми компьютерами.

VBS предназначен для повышения безопасности ОС за счет аппаратной и программной виртуализации, но он также может потреблять системные ресурсы, что приводит к снижению производительности примерно на 20-25%.

Чтобы отключить VBS, вы можете выполнить следующие действия:

Нажмите Win+R, чтобы открыть окно «Выполнить».

Введите cmd и нажмите Ctrl + Shift + Enter, чтобы запустить командную строку от имени администратора.

После этого в окне командной строки введите команду bcdedit /set Hypervisorlaunchtype off и нажмите Enter.

Подождите, пока система завершит процесс, затем перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Кроме этого, альтернативно вы можете отключить VBS через настройки системы:

Откройте «Настройки» и введите в поиск «Изоляция ядра».

Выберите программу и перейдите в меню, где вы можете отключить опцию «Целостность памяти» (если она еще не отключена).

Затем просто перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Важно отметить, что отключение VBS может сделать ваш компьютер более уязвимым для хакерских атак. Если вы используете лицензионное программное обеспечение и не занимаетесь конфиденциальной работой, повышенная уязвимость может быть не критичной.

Однако, как предупреждают специалисты, если безопасность является главным приоритетом или вы обрабатываете конфиденциальную информацию, рекомендуется оставить VBS включенным.

Для геймеров или пользователей ресурсоемких приложений отключение VBS может привести к заметному приросту производительности за счет высвобождения ресурсов, ранее использовавшихся для проверки кода.

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