Выводы экстрасенса предполагают надвигающуюся угрозу для Харькова и прилегающего региона, призывая украинцев к готовности.

Как сообщается, распространение в Интернете информации, которые говорят о потенциальном нападении российских оккупантов на Харьков и окружающий его регион, вызвало обеспокоенность среди украинцев.

Несмотря на надежды на изменение планов, экстрасенс Людмила Хомутовская поделилась своими наблюдениями.

Она выразила уверенность, что сообщения о готовящемся нападении на Харьков - это не просто слухи, а правда. По ее словам, подготовка идет полным ходом, накапливаются ресурсы и наблюдаются перемещения, что указывает на потенциальные военные действия.

Признавая нынешнюю паузу в боевых действиях, Хомутовская предупредила, что ситуация нестабильна, и противник проявляет признаки намерения наступать.

Да, она подтвердила, что нападение на Харьков вполне возможно, поскольку оккупанты, вероятно, стремятся нанести ему значительный ущерб.

Говоря о перспективах на 2024 год, экстрасенс подчеркнула, что оккупанты, несомненно, будут стремиться закрпиться в Харькове и окрестностях.

Кроме того, Хомутовская отметила, что основной целью российских сил может быть посеять страх и побудить мирное население покинуть этот район. Эта тактика направлена на расшатывание местного населения и ослабление сопротивления.

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