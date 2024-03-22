Ослабление фронта может привести к его проседанию, и любые попытки переброски войск на другие направления могут столкнуться с контрнаступательными действиями.

Оккупанты не смогут выполнить основную задачу на данный момент - достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов добавил, в Луганской области осталось незахваченными всего 4-5% территории, в то время как в Донецкой области таких участков гораздо больше.

«Достижение административной границы становится практически нереальной задачей. Боевые возможности российской армии ограничены, и между Кремлем и Министерством обороны сейчас происходят ожесточенные дискуссии. Герасимов настаивает на срочной мобилизации, но силы иссякают» - замечает эксперт.

По его словам, с каждой неделей темп продвижения российских войск снижается, и в настоящее время нет ни сил, ни средств для возобновления наступления.

«Ослабление фронта может привести к его проседанию, и любые попытки переброски войск на другие направления могут столкнуться с контрнаступательными действиями. Сейчас ситуация в стратегическом плане находится в равновесии, приблизительно 50 на 50» - добавил аналитик.

Он также отмечает, что Вооруженные силы Украины практически достигли паритета на фронте, и хотя у российской стороны все еще есть небольшое преимущество, они сталкиваются с трудностями на трех направлениях, в то время как все остальные направления остаются статичными.

Если сейчас рф придется снимать часть войск с Луганской области и перебрасывать их в другие регионы, это может привести к серьезным последствиям.

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